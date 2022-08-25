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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 08:25:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolunun 129-130. ve 145-146. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım D-100 kara yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Karagedik kavşakları 15-16. kilometrelerinde, Niğde istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 47-58. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Datça-Marmaris yolunun 24-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt yenilme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veri 

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