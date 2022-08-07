Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı-1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa Yönü) 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 46-47. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı üstyapı çalışmaları sebebiyle 11.00-18.00 saatlerinde her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılacak.

Karabük-Araç yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 40-63. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerinde yatay sondaj çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Muş-Bitlis yolunun 25-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.