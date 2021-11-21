Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerindeki üst yapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Bozüyük-Mekece istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 28-33, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ardahan-Göle yolunun 37-39. kilometrelerinde yapım, Suşehri-Gölova yolunun 11-13. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 0-30. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde refüj düzenlemesi, yaya kaldırımı, rampa ve uyarıcı yüzey oluşturulması çalışmaları dolayısıyla 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.