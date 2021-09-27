Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 13-19. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle aşamalı olarak her iki istikamette bant aktarması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım karşı istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Çanakkale-Çan istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Amasya-Turhal yolunun 65-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 53. kilometresinde (Döşeme Köprüsü) köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 3-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Siirt-Eruh yolunun 5-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.