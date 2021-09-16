Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarması yapılacak. Söz konusu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam edecek.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 30-32. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 34. kilometresindeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.