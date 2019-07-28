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Kara yollarında durum

28 Temmuz 2019 Pazar 09:02
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 8 Ağustos'a kadar 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatıldı. Buradaki trafik, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum Kavşağı-Etlik Kavşağı 3-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Kahramanmaraş-Göksun yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İskilip-Çorum yolunun 20-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:02
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. ulaşım
  3. yol durum bülteni

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