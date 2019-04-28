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Kara yollarında durum

28 Nisan 2019 Pazar 09:02
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşağı 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kesimi 5-8. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin verilecek.

Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 37-39. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin Uzundere ayrımı Yusufeli-İspir yolunun 28-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan tek şeritten sağlanıyor.

Siirt-Kurtalan ayrımı yolunun 34-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:02
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

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