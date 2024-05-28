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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-05-28 09:01:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 23.00-05.00 saatlerinde Manisa-İstanbul-Ankara istikametine dönüş kolu trafiğe kapatılıyor. Söz konusu kesimde ulaşım 2. sanayi ayrımı kullanılırak U dönüşüyle otogar köprüsü üzerinden gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 34-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-54. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun ve Arıdurak tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

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