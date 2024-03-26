Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
İzmit-Düzce yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Manisa-İzmir yolunun 11. kilometresinde (Anıt Kavşağı mevkisi) Manisa Büyükşehir Belediyesinin kavşak yapım çalışması devam ediyor. Bu nedenle yolun İzmir istikametinde Manisa şehir merkezine dönüş kolu 4 ay trafiğe kapalı olacak.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Biga-Bandırma istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerindeki Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'nda alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 28. kilometresindeki Şehit Asım Kıran Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 29 Mart'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Gündem
CHP'li İBB'nin bitmeyen yol çalışması vatandaşı bezdirdi! 'Hastası veya cenazesi olan nasıl gidecek'
Sosyal Medya
Ne yapıp edip gündeme gelmeyi başarıyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yol çalışmalarına inanmayanlara videolu yanıt: "He montaj"