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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-03-26 08:26:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İzmit-Düzce yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Manisa-İzmir yolunun 11. kilometresinde (Anıt Kavşağı mevkisi) Manisa Büyükşehir Belediyesinin kavşak yapım çalışması devam ediyor. Bu nedenle yolun İzmir istikametinde Manisa şehir merkezine dönüş kolu 4 ay trafiğe kapalı olacak.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Biga-Bandırma istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerindeki Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'nda alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 28. kilometresindeki Şehit Asım Kıran Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 29 Mart'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

 

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