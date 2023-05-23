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Gündem Kara yollarında durum
Gündem

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-05-23 08:37:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyoldaki trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerindeki hendek yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-38. kilometrelerindeki 13 tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
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Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49, Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5. kilometresindeki heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü izin veriliyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 0-29. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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