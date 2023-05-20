Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Düzce istikametine yönlendiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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İspir-ikizdere yolunun 6-10. kilometrelerinde arasında yol yapım, Kastamonu-Tosya yolunun 29-32. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ve yol yapım, Sinop-Samsun yolunun 11. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15-30. kilometrelerinde yol üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla her iki yönde yol kısa sürelerle kapatılarak ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.