Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Erzin-Dörtyol kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Demirköy-İğneada yolu, 5-21 ve 25-27. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergah olarak Avcılar köy yoluna yönlendiriliyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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Aydın-Denizli yolunun 12-14. kilometrelerinde (Sarayköy Kavşağı) otoyol köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42. kilometrelerinde Yalnızca Tüneli'ndeki elektrik-elektromekanik çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 17. kilometresindeki Terminal Kavşağı'nda sinyalizasyon arızası nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Dodurga-İskilip yolunun 3. kilometresindeki oturma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ile güzergahlarında drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.