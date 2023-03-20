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Gündem Kara yollarında durum
Gündem

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 08:38:00 -
Kara yollarında durum

 Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Erzin-Dörtyol kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Demirköy-İğneada yolu, 5-21 ve 25-27. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergah olarak Avcılar köy yoluna yönlendiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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Aydın-Denizli yolunun 12-14. kilometrelerinde (Sarayköy Kavşağı) otoyol köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42. kilometrelerinde Yalnızca Tüneli'ndeki elektrik-elektromekanik çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 17. kilometresindeki Terminal Kavşağı'nda sinyalizasyon arızası nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Dodurga-İskilip yolunun 3. kilometresindeki oturma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ile güzergahlarında drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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