Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Sakarya-Bilecik yolunun 24-25. kilometrelerinde TCDD Alifuatpaşa girişi katılım kolu bağlantı çalışması nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşıma tek yönlü izin veriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 39-42. kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler kavşakları) gidiş ve geliş yönünde her iki istikamette yol yapım çalışmaları sebebiyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 76-77. kilometrelerinde hendek düzenleme çalışmaları dolayısıyla Çerkeş-Gerede istikametinde trafik akışı tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarında trafik işaretleme, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometreleri ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım, Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında ise farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Siirt-Eruh yolunun 42-45. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerinde (Keşap mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.