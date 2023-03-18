Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Sakarya-Bilecik yolunun 24-25. kilometrelerinde TCDD Alifuatpaşa girişi katılım kolu bağlantı çalışması nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşıma tek yönlü izin veriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 39-42. kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler kavşakları) gidiş ve geliş yönünde her iki istikamette yol yapım çalışmaları sebebiyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Gerede-Çerkeş yolunun 76-77. kilometrelerinde hendek düzenleme çalışmaları dolayısıyla Çerkeş-Gerede istikametinde trafik akışı tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarında trafik işaretleme, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometreleri ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım, Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında ise farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Siirt-Eruh yolunun 42-45. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerinde (Keşap mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.