Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşakları Edirne istikametinde yer alan Çatalca Gümrük Köprüsü'ndeki derz yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bundan dolayı ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinin bakım-onarım çalışması sebebiyle sağ, orta ve sol şeritler çalışma programına göre sırayla trafiğe kapatılacak.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometreleri ve Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yol yapım, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı güzergahı) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

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Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp trafiğe kapatıldığından ulaşım sol tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin güzergahı) 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ile bunların güzergahlarındaki drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.