Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşakları Edirne istikametinde yer alan Çatalca Gümrük Köprüsü'ndeki derz yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bundan dolayı ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinin bakım-onarım çalışması sebebiyle sağ, orta ve sol şeritler çalışma programına göre sırayla trafiğe kapatılacak.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometreleri ve Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yol yapım, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı güzergahı) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
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Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp trafiğe kapatıldığından ulaşım sol tüpten iki yönlü sağlanıyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin güzergahı) 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ile bunların güzergahlarındaki drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.
Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.