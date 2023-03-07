Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşakları 1-7. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Turhal-Amasya yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Sarayköy-Denizli yolunun 12-14. kilometrelerinde otoyol köprülü kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Aydıncık-Silifke yolu 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli, Koçaşlı ve Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü devam edecek.
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İzmit-Yalova yolunun 29-30. kilometrelerinde Başiskele Okullar Bölgesi'nde yaya üst geçidi yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerindeki Çanakkale Onsekiz Mart Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42. kilometrelerindeki Yalnızca Tüneli'nin elektrik-elektromekanik çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 43-45. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.