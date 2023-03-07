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Gündem Kara yollarında durum
Gündem

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 08:54:00 -
Kara yollarında durum

 Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşakları 1-7. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Turhal-Amasya yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sarayköy-Denizli yolunun 12-14. kilometrelerinde otoyol köprülü kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydıncık-Silifke yolu 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli, Koçaşlı ve Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü devam edecek.
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İzmit-Yalova yolunun 29-30. kilometrelerinde Başiskele Okullar Bölgesi'nde yaya üst geçidi yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerindeki Çanakkale Onsekiz Mart Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42. kilometrelerindeki Yalnızca Tüneli'nin elektrik-elektromekanik çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 43-45. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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