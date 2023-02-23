Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşakları 1-7. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmir Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 34-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle önce İzmir, daha sonra İstanbul istikametlerinde bant aktarması yapılacak. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Otoyolun Kılıç-Orhangazi kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla da İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki çalışmaları nedeniyle ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. ile Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Hasankeyf-2 Viyadüğü-Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolundaki sol köprü derz onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılırken ulaşım sağ köprüden iki yönlü sürdürülüyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.