Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşakları 1-7. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmir Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 34-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle önce İzmir, daha sonra İstanbul istikametlerinde bant aktarması yapılacak. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Otoyolun Kılıç-Orhangazi kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla da İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki çalışmaları nedeniyle ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. ile Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Hasankeyf-2 Viyadüğü-Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolundaki sol köprü derz onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılırken ulaşım sağ köprüden iki yönlü sürdürülüyor.
Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.