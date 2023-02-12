Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. ve Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. ve Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerde, yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.