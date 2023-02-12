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Gündem Kara yollarında durum
Gündem

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 09:09:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. ve Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. ve Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerde, yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

 

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