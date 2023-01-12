Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar sebebiyle sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Piraziz-Giresun yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin Tirebolu-Giresun istikametindeki kuzey tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülecek.
Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun, Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.