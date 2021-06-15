Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerinde bulunan Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüplerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde trafik akışı Bozüyük yönündeki diğer tüpten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt-Hadımköy kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Kuzey Yol Platformu (Edirne istikameti) ile Avcılar-Hadımköy kavşakları trafiğe kapatılıyor. Sürücüler 2 alternatifli olarak Avcılar Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna ve Esenyurt Gişeleri'nden yan yola yönlendirilerek, Hadımköy Kavşağı'ndan otoyola giriş yapabiliyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit, Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol, Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometreleri ile Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü devam ediyor.

Boyalıca-İznik yolu, 7-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler alternatif güzergah olarak İznik-Gemlik yoluna yönlendiriliyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarındaki yıkılma tehlikesi dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.