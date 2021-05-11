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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 08:48:00 -
Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke, Batı Hereke, Batı İzmit ve Doğu İzmit kavşakları giriş ve çıkışları Kocaeli Valiliğince 17 Mayıs saat 05.00'e kadar trafiğe kapatıldı.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova istikametinden Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapımı nedeniyle trafiğe kapatılırken, ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova kavşakları kullanılarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki köprü onarım çalışmaları nedeniyle buradaki ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara ve Konya istikametinde Polis Akademisi Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Arsan Köprülü Kavşağı mevkii) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerindeki bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-47. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerindeki otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım, her iki istikamette sağ şeritten tek yönlü sürdürülüyor.

Burdur-Antalya İl Sınırı-Bozova-Korkuteli yolunun 4-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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