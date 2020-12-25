ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı köprü yan kollarına yönlendiriliyor.

Serik-Manavgat yolunun 22. kilometresindeki Migros Kavşağı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yolun Alanya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki istikamette servis yollarından sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.







