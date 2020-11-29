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Ekonomi Kara yollarında durum
Ekonomi

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-29 08:51:29 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu Kavşağı 10. kilometresinde yapılacak altgeçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Edirne istikametindeki çalışma bitince İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara Kavşağı 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Ankara Kavşağı, Eryaman-Havalimanı istikameti katılım kolu ile Kahramankazan-Havalimanı istikameti katılım kollarında ve Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akhisar-Manisa yolunun 5-6. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü yapılıyor.

Konya-Bozkır yolunun 33-34. ve 44-45. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 22-24. kilometrelerindeki demir yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bingöl-Muş yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten, servis yolu şeklinde kontrollü devam ediyor.

Erzurum-Çat yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım şehir merkezinden sağlanıyor.

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