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Ekonomi Kara yollarında durum
Ekonomi

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-15 08:57:36 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'ndan otoyol trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, bu kesimde D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Stadyum-Kuyuluk kavşakları arasında heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Bozüyük yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerinde (Sivas şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ünye-Ordu yolunun 0-14. kilometrelerinde hasarlı köprülerin derzlerinin tamiri çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-61. kilometrelerinde bulunan tüneller ve muhtelif kesimlerde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

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