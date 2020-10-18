ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Abant-Kaynaşlı kavşakları arası derz yenileme çalışması nedeniyle ağır taşıt trafiği her iki yönde D-100 yoluna yönlendiriliyor, hafif taşıt trafiği ise İstanbul istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresindeki alt geçit çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu, İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Kılıç-Orhangazi kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometresinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.



Ankara-Kırıkkale yolunun 11-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.



Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.



Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

