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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-10-13 08:07:16 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu-Düzce il sınırı arasında viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilecek ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı Kavşağı 2. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Stadyum-Kuyuluk kavşaklarında heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gerede-Ankara yolunun 20-23. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-Gerede yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Denizli-Antalya yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas-Muğla Kavşağı) bugün 12.00-14.30 saatlerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirileceğinden yol trafiğe kapatılacak.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerinde yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 8-12. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat-Yıldızlı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.



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