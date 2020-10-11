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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-10-11 08:25:40 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu-Düzce sınırında viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle 14 Ekim'den 14 Kasım'a kadar otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple her gün 22.00-06.00 saatlerinde (İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren otoyol trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde, Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı köprü kiriş montajı çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İstanbul Çamlıca Serbest Geçiş Sistemi'nin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde bugün saat 16.00'a kadar 3 ve 4'üncü şeritler trafiğe kapatılacak. Söz konusu bölgede ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolundaki Ertuğrulgazi ve Osmangazi tünellerinin Mekece-Bozüyük yönündeki tüpleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Bingöl-Muş yolunun 32-36 ile Selçuk-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere-Erzurum yolunun 12-13. kilometrelerinde (Pirinkayalar Geçidi) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.


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