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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-02 08:30:35 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde Kuzey-Gölcük kavşaklarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 0-8. kilometreleri trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Saray-Çerkezköy yolu, Çerkezköy mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım otoyol bağlantı kolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 35-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir Şehir Geçişi yolunun 26-27. kilometrelerindeki (Şifa Meydanı) köprülü kavşak alt geçidi, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kavşak kollarından kontrollü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 22-42, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-42. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 48. kilometresindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Ardeşen-Rize yönündeki kuzey tüplerinde yapılan bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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