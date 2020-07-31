ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı saat 07.00'a kadar kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8 kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde ulaşım iki şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 6-10 kilometreleri arasındaki BSK aşınma çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun Kaynaşlı Otoyol bağlantı kavşağı 18-20 kilometrelerindeki Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 46-49 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-49 kilometreleri arasındaki Doğankent şehir geçişinde devam eden yol yapım ve BSK üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41 kilometreleri arasındaki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle tünellerin İstanbul yönündeki tüplerde ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 50-60 kilometreleri arasındaki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Taşköprü-Hanönü yolunun 28-39 kilometreleri arasındaki asfalt sathi kaplama, Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 13-16 kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.