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Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-07-05 09:29:10 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve üstyapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten kontrollü izin veriliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Köyceğiz yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 2-6. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı nedeniyle sürücüler her iki yönde servis yollarına yönlendiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37. kilometrelerinde (Nizip ve Birecik geçişleri) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 58-59. kilometrelerindeki heyelana bağlı oturmalar sebebiyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.


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