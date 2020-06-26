Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün ve yarın 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.
Bozüyük-İnönü-Kütahya yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Amasya-Taşova yolunun 14-17. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bolu-Mudurnu yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bolu-Mudurnu yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
Milas-Yatağan yolunun (Karaltı-Eskihisar) 22-27. kilometrelerinde BSK yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Yozgat-Sorgun-Sivas yolunun 9-14. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığından, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Balıkesir-Karacabey yolu üzerindeki köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 25-30. kilometrelerinde yaya üst geçitlerinde bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.