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Aktüel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 08:19:00 -
Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün ve yarın 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Bozüyük-İnönü-Kütahya yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 14-17. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bolu-Mudurnu yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bolu-Mudurnu yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Milas-Yatağan yolunun (Karaltı-Eskihisar) 22-27. kilometrelerinde BSK yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yozgat-Sorgun-Sivas yolunun 9-14. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığından, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-Karacabey yolu üzerindeki köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 25-30. kilometrelerinde yaya üst geçitlerinde bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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