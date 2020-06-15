  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-06-15 08:20:30 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı ile Kandıra kavşakları arasındaki Gültepe mevkisinde alt geçit çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri-Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerindeki güney taşıma yolu (Edirne-İstanbul istikameti) kuzey taşıma yoluna aktarılarak, trafik akışı kuzey taşıma yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu mevkide ulaşım diğer yönden kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Amasya çevre yolundaki yapım çalışmaları kapsamında farklı seviyeli kavşak imalatı nedeniyle Amasya Otogar Kavşağı mevkisinde bölünmüş yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

İskilip-Çorum yolunun 0-25, Patnos-Adilcevaz yolunun 21-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı