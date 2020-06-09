Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Sakarya yolunun Beşköprü-Arifiye kesiminde ulaşım, köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya-İzmit istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltma yapılıyor.
Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Acıkuyu bağlantı yolu inşaatı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Antalya yolunun 30-34, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 13-20, Patnos-Adilcevaz yolunun 21-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.