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Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-06-09 08:38:03 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Sakarya yolunun Beşköprü-Arifiye kesiminde ulaşım, köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya-İzmit istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltma yapılıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Acıkuyu bağlantı yolu inşaatı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 13-20, Patnos-Adilcevaz yolunun 21-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.


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