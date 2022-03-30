Kara Tahta dizisi Bekir kimdir? Kerem Arslanoğlu hayatı!
TRT 1 ekranlarında başlayacak olan dizinin kadrosunda yer alan Kara Tahta dizi oyuncusu Bekir karekteri bir hayli merak ediliyor. Kara Taht’da Bekir’i oynayan kim? Kara Tahta Bekir rolünü kim oynuyor? sorularının cevabı haberimizde. Kara Tahta dizisinde Bekir karekterini oynayan Kerem Aslanoğl’nun biyografisi araştırılıyor. Peki, Kerem Aslanoğlu kimdir, kaç yaşında?
Kara Tahta dizisinin Bekir’i Kerem Aslanoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Aslanoğlu hakkında bilgiler...
Kerem Arslanoğlu kimdir?
Kerem Arslanoğlu 9 Kasım 1989’da hayata merhaba demiştir. İstanbul doğumlu olan genç yetenek, Kadir Has Üniversitesi mezunudur. Buradan mezun olur olmaz, Mint Akademi’ye başlamıştır. Bir yıl boyunca oyunculuk alanında kendini geliştirmiştir. Bu esnada çeşitli dizilerde rol almıştır.
Kerem Arslanoğlu hangi dizilerde oynadı?
Rol Aldığı Projeler
Kurşun (2019)
Son Mektup (2015)
Nizama Adanmış Ruhlar (2012)
Bulutların Ötesi (2012)
Öğretmen Kemal (2010)
Farklı Desenler (2010)
Arka Sıradakiler (2007)