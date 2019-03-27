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'Kara pazartesi senaryosu iflas etti, şimdi maliyetine katlanacaklar'

Geçtiğimiz günlerde dolar kurunda yaşanan dalgalanmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ''Seçim öncesi malum odaklar tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas etti. Şimdi maliyetine katlanacaklar.'' dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:55
'Kara pazartesi senaryosu iflas etti, şimdi maliyetine katlanacaklar'

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, dolar/TL'de yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

Dolardaki dalgalanmanın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Seçim öncesi malum odaklar tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas etti. Türkiye açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimi içinde elinde piyasa yanlısı çok araç var ve bu tür ucuz cambazlıkları bozacak güçlü bir ekonomi. Şimdi maliyetine katlanacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:55
  1. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem
  2. dolar

YORUM YAZ

  • sahravansahravan13 dk önce
    Doğal olarak, kara pazartesini umutla bekleyen tasmalı, satılmış , şerefsiz , haysiyetsiz , işbirlikçi hain, zillet taifesi mensubu it sürüsü, bir süreliğine offline!!!
  • tftttftt33 dk önce
    Ne iflas etti tek iflas eden borsa istanbul dolar yine cikista londrada tl swabini yuzde 200 e varan faizle vermek ancak bu kadar olur milleti burdan kandirmayin
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Çok İyi Olmuş. Beter Olsunlar.

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