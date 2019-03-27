'Kara pazartesi senaryosu iflas etti, şimdi maliyetine katlanacaklar' Geçtiğimiz günlerde dolar kurunda yaşanan dalgalanmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ''Seçim öncesi malum odaklar tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas etti. Şimdi maliyetine katlanacaklar.'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, dolar/TL'de yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu. Dolardaki dalgalanmanın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Seçim öncesi malum odaklar tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas etti. Türkiye açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimi içinde elinde piyasa yanlısı çok araç var ve bu tür ucuz cambazlıkları bozacak güçlü bir ekonomi. Şimdi maliyetine katlanacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

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