Kara mürver nedir? Bitkilerin birincisi seçildi: Yaptıklarını duyunca herkes satın alacak! Yararları saymakla bitmiyor!

Dünya çapında yaklaşık 25 ila 35 arasında farklı mürver ağacı ve bitkisi türü mevcuttur. Geçmişi, antik Mısır’a kadar uzanan siyah mürver, genellikle “tıbbın atası” veya “ilaç sandığı” olarak bilinir. Ayrıca, mürver, en sağlıklı bitkiler arasında yer alır. Siyah mürverin sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır; örneğin, mürver özü enfeksiyonlarla savaşmak, cildi arındırmak ve bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabilir.

Kara Mürverin Faydaları

* Emziren anneler için oldukça önem taşıyan bu bitki anne sütünü artırır.

* Balgam söktürür.

* Vücuda dinginlik ve rahatlık vererek sinirleri yatıştırır.

* Vücut direncini artırır.

* Nezle, girip gibi soğuk algınlığı hastalıklarının iyileşmesini sağlar.

* Terletici etkisi ile vücuttan toksin atımını sağlar.

* İdrar söktürücü özelliği vardır.

* Güneş yanıklarının ve yaraların iyileşmesini sağlar.

* Müshil özelliği vardır.

Mürver bitkisinin yetiştirilmesi ise son derece kolaydır. Akdeniz Bölgesi dışında Türkiye’nin her bölgesinde yetiştirilmeye uygun olan bu bitki, dikildikten sonra hiç bir bakıma ihtiyaç duymadan büyür. Yazın toplayacağınız bu bitkiyi kış ayları için kurutarak saklayabilirsiniz. Birçok ilaç firmasının kullandığı bu bitki vücut direncini artırıcı özellikte olduğu için hem yetişkin hem de çocuklar için kullanılmakta ve yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

Kış aylarında çiçek ve tanelerini demleyip tüketebileceğiniz kara mürver bitkisi, gribe yakalanma riskinizi düşürürken, vücudunuzun da direncini ve bağışıklık sisteminizin gücünü de artırmış olmaktadır.

Kara mürver bitkisinin hazırlanışı da tıpkı diğer bitki çayları gibidir. Kaynamış suyun içine bir iki tatlı kaşığı mürver çiçeği ya da meyvelerinden koyup 15-20 dakika demlendirdikten

sonra, isterseniz bal gibi bir tatlandırıcı kullanarak, sıcak olarak tüketin. Yalnız, taze taze içmeye özen gösterin. Yara ve yanıklar için ise haricen, yani dışarıdan yaralı bölgeye uygulayarak kullanın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO