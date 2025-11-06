  • İSTANBUL
Ekonomi Kara listeye alındı! Galatasaray’ın eski yöneticisine Bakanlıktan yasak
Kara listeye alındı! Galatasaray’ın eski yöneticisine Bakanlıktan yasak

Galatasaray’ın eski başkan vekili Erden Timur’un sahibi olduğu RDN Gayrimenkul, aldığı belediye ihalesini tamamlayamadığı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 yıl süreyle kamu ihalelerinden men edildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde belediyenin “doğa turizmi projesi” kapsamında düzenlediği ihaleyi kazanan Galatasaray’ın eski başkan vekili Erden Timur’un şirketi RDN Gayrimenkul, projeyi yarım bırakınca yaptırım kararı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketi 1 yıl boyunca kamu ihalelerine katılmaktan men etti.

İHALEYİ KAZANDI, PROJEYİ YARIM BIRAKTI

Adapazarı Belediyesi, Sakarya’nın Dernekkırı mevkiinde yer alan İlyaslar Mahallesi sınırlarında bulunan dev dişbudak ağaçlarının çevresinde doğa dostu bir turizm alanı oluşturmak için proje hazırlamıştı.

Tamamı ahşap malzemeden yapılacak tesiste kır lokantası, kahve, mescit, idari bina, bebek bakım odası, tuvalet, su deposu ve yöresel ürün satış alanları yer alacaktı.

6 Eylül 2023’te 10 yıllık yap-işlet-devret modeliyle 5 milyon 100 bin lira bedelle düzenlenen ihaleyi, Galatasaray’ın tanınan eski yöneticisi Erden Timur’un firması RDN Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. kazandı. Ancak firma projeye başladıktan kısa bir süre sonra çalışmaları durdurdu.

BELEDİYEDEN BAKANLIĞA BİLDİRİM

Yerel basında yer alan haberlere göre, işin yarım kalması üzerine Adapazarı Belediyesi sürece ilişkin detaylı bir dosya hazırlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne iletti.

Genel Müdürlük, yapılan inceleme sonucunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında RDN Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.’ye 1 yıl boyunca kamu kurumlarının ihalelerine katılma yasağı getirdi.

Böylece NEF markasıyla da tanınan iş insanı Erden Timur’un şirketi, önümüzdeki 12 ay boyunca Bakanlığa bağlı hiçbir ihaleye giremeyecek.

