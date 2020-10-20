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Gündem Kara Kuvvetleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Kara Kuvvetleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 aktif görevde olan 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:49:00 - 2020-10-20 13:07:36
Kara Kuvvetleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklamada, örgütün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin, Ankara genelindeki kontörlü sabit hatları vasıtasıyla FETÖ'nün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları, haberleştikleri bildirildi.

21 gözaltı var

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 zanlı gözaltına alındı.

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Yorumlar

SOKAĞIN SESİ

TSK DA SIRA ASTSUBAYLARA GELMİŞ EYVALLAH. ! 17-25 ARALIK 2013'TEN BUGÜNE EMNİYETDE MÜDÜR AMİR KOMİSER GEREĞİ YAPILDI, POLİSLER YERİNDE DURUYOR! YA SİYASİLER NE OLACAK? KAÇAKLAR, TUTUKLULAR, SOKAKTAKİ FETOCULAR ASIL CESARETİ SİYASİLERDEN ALIYOR.
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Yusuf Avcioglu

Kasıtlı olarak çok yavaş haraket ediliyor.cok sıkıntılı bir dönemden geçiyor ülke yarın bir savaşta bu adamlar herşeyi yapar düşmana istikparatı bilgi veyahut birliğin cepaneliğinı imha birlik komutanına suikast aklınıza gelecek herşey .kırıkkaledeki cephaneliği patlattıkları gibi .Sadece bunlar değil bunların cocuklarının büyük bir bölümü aynı zihniyet tarafından intikam için yetiştiriliyor.zaten aksi mümkün değil.birgün herşey aslına rücu eder.Vesselam
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