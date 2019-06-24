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Kara Kuvvetlerinde FETÖ yapılanmasına darbe!

TSK’daki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 mahrem sorumlu olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
Kara Kuvvetlerinde FETÖ yapılanmasına darbe!

FETÖ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli asker şahıslardan FETÖ'nün Mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 albay,  9 yüzbaşı, 18 üsteğmen,  1 teğmen ve 2 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 17'sinin görevde olduğu belirtilirken diğer şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı öğrenildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
  1. FETÖ
  2. TSK
  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığında

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst1 sa önce
    Sivil-Siyasi general,albay,Asb.lar sorgulanmadıkça sorunlar ÇÖ ZÜ LE MEZ:Allahın adaletine sığmaz.Ya söz vermeyin ya da gerekeni adaletle yapın.

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