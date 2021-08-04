Yüksek Askeri Şura'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı. Atanmanın ardından vatandaşlar, Kara Kuvvetleri Komutanının ne değiştiğini araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Kara Kuvvetleri Komutanı neden değişti ?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün yapıldı. YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından YAŞ toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. YAŞ toplantısında, yaş haddinden dolayı Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar emekli oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

Ümit Dündar kimdir?

Orgeneral Ümit DÜNDAR, 1955 yılında Manisa'da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından mezun olmuştur. 1976-1983 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı görevlerini yapmıştır. 1985 yılında Kara Harp Akademisinden, 1991 yılında İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. 1985-1995 yılları arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerinde, 1995-1998 yılları arasında Londra Kara Askerî Ataşeliğinde, 1999 yılında 3'üncü Or.K.lığı Karargâhında, 1999-2001 yıllarında ise 1'inci Mekanize Piyade Tugay 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 30 Ağustos 2001 tarihinde tuğgeneralliğe terfi etmiştir. 2009 yılında korgeneralliğe terfi etmiş ve 2009-2010 yıllarında 5'inci Kolordu Komutanlığı, 2010-2013 yıllarında Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yapmıştır. Orgeneral Ümit DÜNDAR, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiş ve iki yıl süre ile 3'üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığına vekâlet etmiştir.

2016-2018 yıllarında Genelkurmay II nci Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Ümit DÜNDAR, 09 Temmuz 2018 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 1. Ordu Komutanı olarak görev yapan Avsever 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.