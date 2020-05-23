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Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar’ın acı günü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın Manisa’da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 01:46:48 -
Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar’ın acı günü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın Manisa’da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti.


Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesinde ikamet eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın annesi Semiha Dündar dün akşam saatlerinde evinde vefat etti. Annesinin vefat haberini alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Manisa’ya gelerek taziyeleri kabul etti. Vefat eden Semiha Dündar’ın yarın sabah saatlerinde Manisa’da toprağa verileceği öğrenildi.

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