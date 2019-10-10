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Kara harekatı başladı! Efsane tabur da geliyor

Barış Pınarı Harekatı’nda akşam üstü kara harekatı da başladı. Zeytin Dalı harekatında 9 şehit vererek yüreklerimizi dağlayan kahraman tabur da harekat için hazır.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:43
Kara harekatı başladı! Efsane tabur da geliyor

 Harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Özel Kuvvetler personelleri görev bölgelerine giderken, Jandarma Komando taburları da harekat için hazırlıklarını yapıyor.

Meskun mahal operasyonlarında büyük başarı gösteren Komandoların bir kısmı sınır hattına sevk edilirken, Türkiye’nin dört bir yanındaki komando tugaylarında da hazırlıkların hızlandığı öğrenildi.

Bu hazırlıklardan bir tanesi, Afrin’deki terör örgütü PYD/YPG unsurlarının temizlenmesini hedefleyen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan ve 9 şehit vererek yüreklerimizi dağlayan Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı’nda yapılıyor. 9 şehitten sonra Bornova’ya dönen Komandoların Barış Pınarı Harekatı için hazırlandığı öğrenildi.

Ayrıca Tokat’taki Jandarma Komando Taburu’nda ve Şırnak Çakırsöğüt’teki Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda da hazırlıklar yoğunlaştı. Hazırlıklar tamamlandığında, Komandolarımızın bölgeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:43
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