Kara gömülen ev, kürekle temizlenemeyince devreye kepçe girdi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kara gömülen bir ev kürekle temizlenemeyince, devreye kepçe girdi.

Bu kış, Bingöl’ün Karlıova ilçesi son 20 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı.Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlarda evlerinin çatı ve kenarlarında biriken karları temizlemeye başladı. İlçede Kanireş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde Yusuf Baran’a ait evin arka bölümü de kar nedeniyle tamamen kapandı. Çatı ve yerdeki karın birleşmesiyle birlikte evin içinde gün ışığından faydalanamaz hale gelindi. Bunun üzerine Baran ve yakınları kürekle karı temizlemeye çalıştı. Soğuk havanın etkisi ile donan kar temizlenemeyince Karlıova Belediyesi’nden yardım istendi. Belediye tarafından gönderilen kepçe ile karın büyük bir bölümü temizlendi.

Baran’a ait evdeki karı kürekle temizlemeye çalışan akrabalarından Yılmaz Parlatıcı, evin penceresini açığa çıkarmaya çalıştıklarını 2 metrelik kar nedeniyle bunun kürekle mümkün olmadığını belirtti.