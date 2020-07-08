Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alamı! Başvurular ne zaman? Sözleşmeli er alımı şartları nelerdir?

MSB tarafından yapılan açıklamada, "2020 yılında yapılacak olan sözleşmeli erbaş ve er temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen 2020 yılı kontenjanları dahilinde icra edilecek. Kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2020 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Peki, sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek "Bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

Tercih ekranında; K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler mutlaka belirtilecek ve tercih önceliğine göre sıralanacaktır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırasına göre ve sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacaktır.

Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir.

Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden, adaylar;

FYT'ye katılabilmek için "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ve

"FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir.

Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir?

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Herhangi bir suç hükümülüğü olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Msb sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için başvuru süreci başlamıştır. Adaylar başvurularını personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir.

Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4’te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.