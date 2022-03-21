Kara birliklerinin silahı havan, dronla havalandı

Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Kıvrak ve öğrencileri, yürüttükleri laboratuvar çalışmalarıyla Havan Bırakma Sistemi geliştirdi. Laboratuvar ortamında yapılan testlerin ardından drona entegre edilen sistemle saha testlerine başlandı. Testte, bırakma sistemine 60 ve 81 milimetre 3 havan yüklendi. Dron, uzaktan kumandayla verilen komutla, patlayıcısız test mühimmatlarıyla belirlenen noktaya atış gerçekleştirdi.

Kıvrak, test sonrası yaptığı açıklamada, sahada herhangi bir noktadan görüntü alındığında havan yüklü dronun istenen koordinata yönlendirilip bırakma sistemiyle 3 mühimmat bırakmasının sağlanabildiğini söyledi. Kıvrak, “Bir tane 81, iki tane 60’lık havan bırakan bir sistem geliştirdik. Bu yönde bir ihtiyaç söz konusu oldu ama karşılayamadık. Üniversite, laboratuvar olarak bunu kendimiz yapalım dedik. Piyasadan bulduğumuz ekipmanlar ve kendi yaptığımız elektronik kontrol sistemiyle çok hesaplı bir Havan Bırakma Sistemi gerçekleştirdik ve patent başvurularını yaptık. Süreç içerisinde de denemelerini gerçekleştirdik. Sistemimiz gayet güzel çalışıyor” dedi.

Projede dron üreticisi Arı Savunma ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Kıvrak, 25 kilogram yük taşıyabilen, yaklaşık yarım saat havada kalabilen, farklı faydalı yüklerin bağlanabildiği dronun yazılım ve donanımıyla yerli olduğunu kaydetti.