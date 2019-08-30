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Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni

22'si yabancı 837 askeri öğrenci diplomalarını aldı

30 Ağustos 2019 Cuma 20:43
Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni

BALIKESİR (AA) - Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda 22'si yabancı 837 askeri öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine personel yetiştirme adına kısa sürede önemli rolleri yerine getirdiğini söyledi.

MSÜ'nün yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu vurgulayan Afyoncu, şöyle konuştu:

"Burada genç astsubay arkadaşlarımızın, aslında tüm Türk milletinin hiç unutmaması gereken hadise şudur. Anadolu toprakları Hititler, Lidyalılar, Romalılar gibi çok büyük milletleri yok etti. Yüz yıl önce aynı şekilde Türk milleti de yok edilmek üzereydi fakat Mustafa Kemal önderliğindeki dedelerimiz, atalarımız büyük bir şahlanış göstererek 30 Ağustos'ta bir destan yazdı, Türk milletini yok olmaktan kurtardı. Atatürk'ü, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Törende ayrıca Okul Komutan Vekili Tank Albay Ahmet Kibar ile öğrenciler adına okul birincisi Astsubay Çavuş Talha Öztürk konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol tarafından diplomaları verildi.

Okul sancağının devir teslimi sonrası mezun olan öğrenciler, hep bir ağızdan okul marşını söyledi.

Tören, geçit töreni ve öğrencilerin aileleri ile buluşmasıyla sona erdi.

Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.


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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:43
  1. Balıkesir
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