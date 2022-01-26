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Gündem Kar yağışıyla TCDD seferleri doldu taştı!
Gündem

Kar yağışıyla TCDD seferleri doldu taştı!

İstanbul Valiliği’nin yoğun kar yağışı sebebiyle şehre araç girişini yasakladığını duyurmasının ardından İstanbul’a gitmek zorunda olan vatandaşlar, hava ulaşımında yaşanan aksaklık nedeniyle yönlerini demiryolu ulaşımına çevirdiler.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:20:00 -
Kar yağışıyla TCDD seferleri doldu taştı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Demiryoluna gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta hızlı tren seferleri olmak üzere birçok sefer dolup taştı. Demiryolu ulaşımına artan talebe ilişkin alınan önlemleri anlatan TCDD yetkilileri, “Başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede kara ve hava yolu ulaşımının aksamasından dolayı vatandaşlar tren seferlerini tercih etmeye başladı. Şu anda Marmaray ekiplerimiz durmaksızın seferlerine devam ediyor. Okulların da ara tatile girmesiyle birçok aile tatil için şehir dışına çıkmaya başladı. Bu yüzden seferlerimizde bir yoğunluk mevcut. Şehirlerarası ulaşımda kara ve havayoluna nazaran bizde herhangi bir aksama mevcut değil” bilgisini paylaştılar.

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