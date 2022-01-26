Kar yağışıyla TCDD seferleri doldu taştı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Demiryoluna gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta hızlı tren seferleri olmak üzere birçok sefer dolup taştı. Demiryolu ulaşımına artan talebe ilişkin alınan önlemleri anlatan TCDD yetkilileri, “Başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede kara ve hava yolu ulaşımının aksamasından dolayı vatandaşlar tren seferlerini tercih etmeye başladı. Şu anda Marmaray ekiplerimiz durmaksızın seferlerine devam ediyor. Okulların da ara tatile girmesiyle birçok aile tatil için şehir dışına çıkmaya başladı. Bu yüzden seferlerimizde bir yoğunluk mevcut. Şehirlerarası ulaşımda kara ve havayoluna nazaran bizde herhangi bir aksama mevcut değil” bilgisini paylaştılar.