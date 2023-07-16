Kar yağışı o tarihte geliyor! El Nino mevsimleri de değiştirdi...

El Nino hava sistemi bu yıl en çok Türkiye'yi etkisi altına aldı. Kışlar oldukça ılık geçerken ilk bahar ayları da bir o kadar soğuk geçti. Yaşanan bu gelişmeler toplumda oldukça yakından takip edilmekte ve Ünlü meteorolog Kerem Ökten de bununla ilgili önemli uyarılarda bulunmakta Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, bu yıl kar yağışının oldukça erken başlayacağı konusunda uyarılarda bulundu. Ökten, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "El Nino etkisi hala devam ediyor ve güçlenmeye devam edecek. Sonbahar aylarında bol miktarda yağış bekliyorum. Özellikle Ekim ayına dikkat! El Nino kışları genellikle erken başlar ve erken biter. Bu yılın muhtemel senaryosuna göre, Kasım, Aralık ve Ocak ayları soğuk geçecek, ancak Şubat ve Mart aylarında daha ılıman bir hava bekliyoruz..." şeklinde ifadelerini kullandı.

Ökten açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"El nino bu Kış moderate seviyede olacak. Yani orta. Elbette 20'den fazla endeksi yoğuracağız; fakat sadece enso üzerinden gidersek; bu kışa benzeyen yıllar aşağıdaki gibidir. Dikkatimi çekenler 1942 kışı, 1987 Kışı, 1992 ve 2003 kışları..."

El Nino, okyanus ve atmosfer arasındaki etkileşimler sonucunda ortaya çıkan bir iklim olayıdır. Bu olay, küresel hava akımlarını etkileyerek dünya genelinde iklim değişikliklerine neden olur. Bu yıl El Nino'nun etkisinin güçlenmesiyle birlikte, Türkiye'nin bazı bölgelerinde erken ve yoğun kar yağışları beklenmektedir. Özellikle Kasım, Aralık ve Ocak aylarında soğuk hava koşullarının etkili olması muhtemeldir.

ÖKTEN'DEN BİR UYARI DAHA

Ökten dün yaptığı uyarıda ise kar yağışlarının Sibirya kışı denilen türde olacağını ileri sürdü.

Ökten Twitter paylaşımında şunları söyledi:

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Judah Cohen'in tezine göre, Negatif QBO ve El Nino'nun birlikte olduğu kış mevsimlerinde stratosferik ısınma olayı daha sık görülüyor. Stratosferdeki bu ısınma, kutup jet akıntılarını etkileyerek soğuk havanın daha güneye doğru yayılmasına neden olabiliyor. Bu durum da Sibirya Kışı denilen aşırı soğuk hava dalgalarının oluşumunu tetikleyebiliyor.

Kerem Ökten'in paylaştığı Twitter yazısında ise bu yıl, El Nino ve Negatif QBO'nun eşleşmesiyle ilgili olarak endişelerini dile getirdi. İkisinin bir araya gelmesiyle birlikte, kış mevsiminin daha zorlu geçebileceği ve Sibirya kışı deneyimine hazır olmamız gerektiği konusunda dikkat çekti.

Kerem Ökten'in bu uyarısı, halkın dikkatini meteorolojik değişikliklere çekmekte ve kış mevsimi öncesi hazırlıkların yapılmasına yönelik bilinç oluşturmaktadır. Ökten'in uzmanlığı ve deneyimi, onun tahminlerinin dikkate alınmasını sağlamaktadır. Meteoroloji alanında tanınan bir isim olan Ökten, daha önceki doğru tahminleriyle de kendini kanıtladı.

Ökten'in yaptığı bu uyarı, halkın kış mevsimine hazırlıklı olmasını sağlamaktadır. Erken başlayacak kar yağışları, trafikte ve günlük yaşamda bazı zorluklara yol açabilir. Bu nedenle, vatandaşlar önlem alarak kış şartlarına uygun hazırlıklar yapmalı, araçlarında gerekli donanımları bulundurmalı ve hava durumu tahminlerini takip etmelidir.