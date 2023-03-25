  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sen hala ‘Ben kefilim’ diye konuş Temel bey! CHP’li Özdemir’den küstah ‘imam hatip’ sözleri

'Et ve Balık K.' rezaleti! Siz kendinizi uyanık mı zannediyorsunuz? Milleti böyle kandırıyorlar

Böyle haber verdiler! Türkiye’ye büyük doping! Tam 30 milyar dolar

Bülent Turan anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin ve Erdoğan'ın oy oranı

Süleyman Soylu'dan malum çevrelere kapak üstüne kapak! Bakalım şimdi ne yapacaklar?

Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kaldı"

BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

Kanun teklifi TBMM’de kabul edildi! Tarım ve orman alanları için yeni düzenleme...

Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye akıl almaz sözler! Biçare adam bu yaptığın akılsızlıktır, ülkeye ihanettir

Erdoğan böyle tepki gösterdi: Asalaklar
Aktüel Kar yağışı kazaya neden oldu: 2 yaralı
Aktüel

Kar yağışı kazaya neden oldu: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-03-25 19:03:00 -
Kar yağışı kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçe çıkışında bir araç ile tır, kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genel durumları iyi olan yaralıların tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildikleri bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23