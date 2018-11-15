Kar yağışı, Doğu Anadolu'yu vurdu! 270 köy yolu trafiğe kapandı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün başlayan kar yağışı giderek etkisini arttırdı. Yeni güne karla uyanan Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, ve Ağrılı vatandaşlar, kardan kapanan ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan'da 140, Kars'ta 71, Muş'ta 32, Ardahan'da 18, Ağrı'da ise 9 olmak üzere toplam 270 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ilgar Dağı geçidinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ise okul bahçesinde bol bol kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar. Sıcak havalara aldanıp göç etmeyen iki leylek kar altında kaldı. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi'nde elektrik direği üzerinde şiddetli kar yağışına rağmen hareketsiz bekleyen leylekler yuvasının terk etmedi. Ardahan'ın Posof ilçesinde ise sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Posof- Damal karayolu Ilgar Dağı geçidinde kar kalınlığının 30 santime ulaştı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ağaçların sararmış yaprakları ve meyveleri karla buluşunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Toplanmayan elmalarda kar altında kaldı. Bazı vatandaşlar karın bolluk ve bereket olduğu söylerken bazı vatandaşlar ise yağan karın 6 ay gibi bir süre çile oluşturduğunu belirtiler.

Erzincan'da ise kar yağışı Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Deniz seviyesinden 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'nda kartpostallık manzarayı görenler, karın keyfini fotoğraf çektirerek çıkardılar.

Sıcaklıklar 5-8 derece daha azalacak

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bölgede zaman zaman orta kuvvetli rüzgar olacağını belirten uzmanlar, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı açıkladı. Uzmanlar, kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.