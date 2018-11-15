THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Kar yağışı, Doğu Anadolu'yu vurdu! 270 köy yolu trafiğe kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 270 köy yolu kardan kapandı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle meteoroloji, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:09
Kar yağışı, Doğu Anadolu'yu vurdu! 270 köy yolu trafiğe kapandı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün başlayan kar yağışı giderek etkisini arttırdı. Yeni güne karla uyanan Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, ve Ağrılı vatandaşlar, kardan kapanan ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan'da 140, Kars'ta 71, Muş'ta 32, Ardahan'da 18, Ağrı'da ise 9 olmak üzere toplam 270 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ilgar Dağı geçidinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ise okul bahçesinde bol bol kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar. Sıcak havalara aldanıp göç etmeyen iki leylek kar altında kaldı. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi'nde elektrik direği üzerinde şiddetli kar yağışına rağmen hareketsiz bekleyen leylekler yuvasının terk etmedi. Ardahan'ın Posof ilçesinde ise sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Posof- Damal karayolu Ilgar Dağı geçidinde kar kalınlığının 30 santime ulaştı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ağaçların sararmış yaprakları ve meyveleri karla buluşunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Toplanmayan elmalarda kar altında kaldı. Bazı vatandaşlar karın bolluk ve bereket olduğu söylerken bazı vatandaşlar ise yağan karın 6 ay gibi bir süre çile oluşturduğunu belirtiler.

Erzincan'da ise kar yağışı Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Deniz seviyesinden 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'nda kartpostallık manzarayı görenler, karın keyfini fotoğraf çektirerek çıkardılar. 

Sıcaklıklar 5-8 derece daha azalacak

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bölgede zaman zaman orta kuvvetli rüzgar olacağını belirten uzmanlar, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı açıkladı. Uzmanlar, kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:09
  1. Ardahan
  2. Muş
  3. Kars
  4. Erzurum
  5. Erzincan
  6. Ağrı
  7. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü
  8. Doğu Anadolu Bölgesi
  9. Kar yolları kapadı
  10. 270 köy yolu kar yüzünden kapandı
  11. kar yağışı
  12. Kış mevsimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Terör propagandası' yapan DBP'li yöneticilerin cezası kesildi
    1. 'Terör propagandası' yapan DBP'li..
    2. Rusya'da telefon ödemesini küvet..
    3. Arabistan talimatı verdi! Savaş dursun
    4. Sağlık harcamaları 2017 yılında yükseldi
    5. Provokatör Kemalistlere vatandaştan..
    6. İstemezükçülerin yeni hedefi şehir..
    7. Turan Kışlakçı: Cemal'in sesi onları..
    8. Sobayı yakayım derken evini ateşe verdi
    9. Türkiye’nin demir yumruğunu yiyen..
    10. Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor
    11. Kar yağışı, Doğu Anadolu'yu vurdu! 270..
    12. Aydın'ın Didim ilçesinde 2 muhtar..
    13. "Türbanlılar dikkate alınmayacaktır"..
    14. 7 bin 21 bekçi alımları ne zaman?
    15. Çocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay,..
    16. Bakan Turhan: İptal yok öteleme var
    17. Taksi sürücüsü turist müşterisini darp..
    18. Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan..
    19. Ormanda uyuşturucu kullanan..
    20. ‘Mahir Eller’ Suriyelilere dokunacak
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...