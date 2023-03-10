Kar yağışı, bol yağış hava dalgası geliyor! Meteoroloji mühendisi uyardı: o gün ve tarihe dikkat! Son dakika il il duyurdu

Son dakika hava durumu! MGM'den yeni açıklama geldi. Kar ve yağmur yeniden etkisini gösterecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dünya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan kişilerin haberleri geliyor. Peki ülkemizde son durum ne? İşte detaylar...

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Fırtına, yağmur ve çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Sivas, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR VE RÜZGAR

Önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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OKAN BOZYURT'TAN AÇIKLAMA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalından paylaştığı videoda son dakika hava durumu bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

MART YAĞIŞLARI SÜRECEK Mİ?

Artık yağışlar başladı. Yavaş yavaş sevinmeye başladık. En azından bu yağışlar şu anda iç kesimlerde özellikle etkili olmaya başladı. Kuraklık haritasına baktığımızda da kuraklığın en şiddetli olduğu kesimler ülkemizin iç kısımlarıydı biliyorsunuz.

Tabi ki Marmara Bölgesi ve aynı zamanda Akdeniz’i kapsayan bir kısımdı. Şu anda görülen yağışlar da en çok bu bölgelerde görülüyor.

11 MART’TAN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

11 Mart’tan itibaren Türkiye’nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Halk takviminde 6 Mart’ta toprağa üçüncü cemrenin düştüğü görülüyor. Yani tabiatın yavaş yavaş artık uyanmaya başladığının ilk işaretleri oluyor.

Her sene 11 Mart ile 18 Mart arasında havaların değişime uğradığını görüyoruz. Yine bu halk arasındaki büyük inanışa göre 11 Mart’ta koca-karı soğukları başlıyor ve bir hafta sürüyor. Bu sene de yine 11-18 Mart arasında yağışlar etkili olacak.



Peki hava sıcaklıkları konusunda ne diyebiliriz yarından sonra sıcaklıklar yeniden artacak hatta iç kesimlerde gölgede 15-16 dereceleri bulacak. Ancak 11 Mart’tan sonra hava sıcaklıklarında da bir düşüş bekliyoruz.

KAR YAĞIŞI İHTİMALİ VAR

Şimdilik sistemde bir değişiklik olmazsa eğer 14-15 Mart gibi ülkemize kuzeyden bir soğuk hava girişinin olmasını bekliyoruz. Soğuk havanın bir giriş yapacağını söylerken ülkemizde kuzeyden başlayarak tüm yurtta hava sıcaklıkları azalacak.



Eğer bu sistem bizi yanıltmazsa ki bu sene havalar çok değişime uğradı 14-15 Mart’ta gelecek olan sistem de yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde pek çok merkezinde kar yağışları gerçekleşebilir. Bu tabi ki sevindirici bir gelişme ama onun dışında özellikle kıyı kesimlerde

Marmara, Ege ve Akdeniz’de de yağışlar etkili olacak diyebilirim 14-15 Mart civarlarında. Barajlardaki ve göllerdeki su seviyeleri açısından da bu tabi ki sevindirici bir haber.

‘MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEKİ YAĞIŞ ANCAK KURTARIR’

Öyle bir su açığı oluştu ki artık bizi mevsim normallerinin üstündeki yağışlar kurtarabilir. Altını çize çize söylüyorum. Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar kurtarır diye düşünüyorum. Bu sene ilkbaharın son derece verimli geçmesi gerekiyor ki bu kuraklık tehdidinden kurtulabilelim.

Şu anda büyükşehirlerimize baktığımız zaman barajlar adeta alarm vermeye başladı. İstanbul’da şu anda barajlardaki ortalama doluluk seviyesi yüzde 35 civarlarında bu çok alarm seviyesinde tehlikeli bir durum değil şu an için ama havalar kurak gitmeye devam ederse bu tek haneli rakamlara kadar gerileyebilir.

Önümüzdeki günlerde havalar bu şekilde yağışlı giderse bu barajlardaki gerileme de durmuş olacak. Burada aslında kar erimeleri de çok önemli çünkü baharda yüksek dağlardaki karlar erimeye başladığı zaman akarsu debileri de artmaya başlıyor. Bu sene yüksek kesimlerde kar yağışı çok etkili olmadı maalesef bu sene.

ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

vatan'da yer alan haberde: Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu açıklamaları: Bugün Marmara'da Lodos var. Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Orta Karadeniz'de hafif yağışlar var. Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın güneybatısında öğlen yerel kuvvetli yağış olması bekleniyor. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Bol yağışın olması gereken bu aylarda hala az yağış.

Bu hafta sonu (cumartesi, pazar, pazartesi) Batı'da, (pazar, pazartesi, salı, çarşamba) Anadolu'da yağışlı bir hava kütlesi etkili olacak. Pazartesi, salı Karadeniz iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da Kar yağışı da görülür.

Deprem bölgesinde cumartesi yağış yok. Pazar gününden itibaren yağışlar yağış tekrar başlıyor. Pazartesi, salı, çarşamba gök gürültülü kuvvetli yağışlar görünüyor. Su baskını yapabilir. Çadır kentlerde yaşam zorlaşabilir. Tedbir alınmalı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

20Soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor Özellikle gün verildi, Meteoroloji son dakika il il duyurdu

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19

5 Günlük Tahmin (Haritalı) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü